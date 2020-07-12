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Heybeliada'daki orman yangınına vatandaşlar pet şişelerle su taşıdı

Heybeliada'daki orman yangınına vatandaşlar pet şişelerle su taşıdı
Heybeliada'daki orman yangınına vatandaşlar pet şişelerle su taşıdı

Heybeliada Çamlık mevkisi Aşıklar Yolu'nda çıkan orman yangınına ekipler müdahale ederken vatandaşlar da pet şişelerle su taşıyarak yardımda bulundu. Tam bir dayanışma ruhu içinde devam eden çalışmalar dikkatlerden kaçmadı.

Heybeliada'da yangın çıktı, onlar suda top oynamaya devam etti - Tıkla İzle

Heybeliada'da Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.07'de iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edildi. Ayriyeten yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı da sevk edildi. Tüm çalışmalar sürerken Ada sakinleri de boş durmadı. Vatandaşlar ekiplere yardım ederek şişelerle su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Tam bir dayanışma ruhu içinde devam eden çalışmalar dikkatlerden kaçmadı.

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