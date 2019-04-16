Heykel ve yağlı boya resimler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2018-2019 sanat sezonunun yedinci sergisinde, 13 sanatçının eserlerinden oluşan “TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi”ni sanatseverlerle buluşturuyor. Heykel ve ağırlıklı olarak yağlı boya resimlerden oluşan 18 eserin yer aldığı sergi, 24 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'de gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile görücüye çıkacak. İKÜ Ataköy Yerleşkesinde bulunan İKÜSAG'da sanatseverleri ağırlayacak seçki, 10 Mayıs Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatın farklı alanlarında sergiler açıyoruz

‘TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi'nin, İKÜSAG'ın bu sanat sezonunda gerçekleştirdiği yedinci sergisi olduğunu hatırlatan İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, “Sürekli olarak sanatın farklı alanlarında sergiler açıyoruz. Bu sergide de, genç sanatçıları aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Üniversite galerisi olarak genç bir kitleyi barındırıyoruz ve kuşaklar birbirini daha iyi anlıyor. Kendi kuşaklarının sanatçılarıyla daha rahat uzlaşabiliyorlar. Özellikle Sanat Yönetimi bölümü öğrencileri için bu sanat etkinlikleri onların çalışma sahası. Çünkü bu serginin kurulumunda öğrencilerimizin de çok büyük katkısı var” dedi.

Sanat, kuşaklar arasında iyi bir iletişim aracı

Genç sanatçılarımızın kazanılmasına destek verebilmek amacıyla TÜYAP Sanat Koleksiyonu'nu oluşturduklarını dile getiren TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bülent Ünal, “Kültürel yakınlaşmaya olanak sunan sanat, aynı zamanda kuşaklar arasında iyi bir iletişim aracı. Sanatın gücüne ve değerine inanan bir kurum olarak genç sanatçılarımızın kazanılmasına destek verebilmek bizleri onurlandırıyor. Bu sergide de TÜYAP Koleksiyonu'nun genç sanatçıların özgün resim ve heykel çalışmalarından derlediğimiz bir kesitini sunmaktan mutluyuz. Her sanatsal etkinliğin, sanatın ve sanatçının toplum içindeki kıymetinin bilinmesine önemli katkı sağladığına inanıyoruz” diye konuştu.



