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Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı

Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı
Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yayımladığı tebrik mesajında, "Genç oyuncularımızın aldıkları sorumluluk ve öz güvenleriyle ayrıca mutlu olduğumuz İsveç galibiyetinin ardından; grubumuzdaki diğer karşılaşmanın da neticesiyle, son maçlar öncesi FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Bütün idari, teknik kadromuzu ve sporcularımızı tebrik ediyorum. EuroBasket 2022'de iddialı ve izleyenlere heyecan veren bir mücadelemiz olacak. Millilerimizin bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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