Hikmet Karaman: 'Oyuncularımdan memnunum'

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında sahasında ağırladığı Altay'ı 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Öncelikle takımımı kutluyorum. Muammer'e de ayrı bir parantez açarak, performansından dolayı da onu alkışlıyorum. 2-3 tane önemli pozisyon çıkardı. Formda olduğu ortaya koydu. Altay takımına da teşekkür ederim. Güzel bir 90 dakika gördük. Esas bundan sonra deplasmanda oynayacağımız Erzurum maçına odaklandık. Dolayısıyla kupa da tur atlamak, kupayı kazanmanın getirisi çok büyük. Kupayı kazandığımız zaman 13 milyon Euro alıyoruz. Büyük kulüpler için büyük gelir. UEFA'ya gruplardan katılıyorsunuz. Dolayısıyla ikisini de bir arada götürmek zaman zaman küme oynayan takım için zor gelebilir ama şu anda 16 takım arasındayız. Deplasmana Erzurum'a gideceğiz, ardından lig arası var. O arada kupa çekimleri var. Sonra deplasmanda Antalya'ya gideceğiz. Oyuncularımdan memnunum. Bazı aksaklıklar var ama bunları da yerine getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Ali Göç

