Hindistan cevizi sütünün faydaları

Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunan hindistan cevizi sütü hakkında bilgi verdi. Hindistan cevizi sütünün içinde çok sayıda vitamin ve minerallerin olduğuna dikkat çeken Aksoylu, "Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek ve olası hastalıklardan korunmak için tüketilmesi önerilen hindistan cevizi sütü, orta zincirli bir yağ asidi (MCT) deposudur. Yaşlanmayı geciktirici etkisinin yanı sıra susuzluktan koruyan, beyin ve kaslar için enerji deposu olan hindistan cevizi sütünün pek çok sindirim sistemi problemine de iyi geliyor. Hindistan cevizi sütü; elektrolit, B ve C vitaminlerinin yanı sıra çinko, sülfür, iyodin, selenyum gibi mineraller bakımından zengin bir içecektir” dedi.

Hindistan cevizi sütünün bir bardağında yalnızca 46 kalori olduğunu bilindiğinin altını çizen Aksoylu, “Yaygın olarak bilinenin aksine sütten yapılmaz. Hindistan cevizi olgunlaştıkça orta kısmında bulunan su meyveye dönüşür. 6 ile 7 ay içinde olgunlaşan meyve, hindistan cevizi suyu bakımından zengindir. Ancak hindistan cevizi sütü, meyvenin suyundan değil yenebilen etli kısmından elde edilir. Bu yüzden olgun meyveden elde edilen sütün, krema benzeri bir kıvamı bulunur. Hindistan cevizi sütü yüksek miktarda laurik asit içerir. Antiviral ve antibakteriyel etkisi olduğu düşünülen laurik asidin, kolesterol düzeyinin dengelendiği ve kalp sağlığına da iyi geldiği düşünülür. Hindistan cevizi sütünün içeriğindeki laurik asit; virüs, bakteri ve mantarların yol açtığı enfeksiyonlara karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"Hindistan cevizi sütünün kilo vermeye yardımcı oluyor"

Diyetisyen kontrolü altında belirli bir ölçüde tüketilmesi önerilen hindistan cevizi sütünün kilo vermeye yardımcı olduğunu sözlerine ekleyen Aksoylu, "Detoks etkisi oluşturmasının yanı sıra içerdiği mineraller ve yağ asitleri sayesinde kişinin uzun süreyle tokluk hissetmesini sağlar. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesinde etkili olduğu düşünülen içecek, yağların metabolik olarak eritilmesini ve vücut için zararlı olan toksinlerin atılmasını hızlandırır. Hindistan cevizi sütü yağ yakımını destekliyor ve kişinin uzun süre tokluk hissetmesine yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

"Yorgunluk ve halsizlikle başa çıkmada etkili oluyor"

Yüksek miktarda elektrolit içeren Hindistan cevizi sütü, içerdiği mineraller sayesinde dehidrasyonu önlemesinin yanı sıra yorgunluk ve halsizlikle başa çıkmada etkili olduğunu söyleyen Aksoylu sözlerine şöyle devam etti: "Kaslarda oluşan kramp ve ağrıların azalmasında etkili olan içecek, kişinin kendisini daha enerjik hissetmesini sağlar. Ayrıca C vitamini bakımından da zengindir. Düzenli olarak kullanıldığında sedef ve egzama gibi cilt problemlerinin tedavi sürecini hızlandırır. Cilt kuruluğunun önlenmesinde de etkili olan hindistan cevizi sütü, böylece yaşlanmayı geciktirir. Hindistan cevizi sütü, makyaj temizleme ürünlerinin yerine de kullanabilir. Böylece cilt temizlenirken aynı zamanda beslenmiş olur".

Kalp sağlığını korur

Aksoylu, hindistan cevizi sütünün düzenli olarak tüketildiğinde kötü kolesterolü düşürdüğünün altını çizerek, "Damarlarda tıkanıklık oluşumunu engeller. İçeriğindeki C vitamini, potasyum ve magnezyum gibi mineraller sodyumun oluşturduğu etkiyi azaltarak, yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için uygulanan medikal tedaviyi destekler. B5 ve B6 vitaminleri sayesinde kaygı ve stresle başa çıkabilmeyi kolaylaştırır. Hindistan cevizi sütünün içeriğinde bulunan demir minerali kan yapımını hızlandırarak kalp sağlığının korunmasına yardımcı olabilir" diye konuştu.

Hindistan cevizi sütü dışarıdan alınabileceği gibi evde de yapılabildiğini söyleyen Aksoylu sözlerini şöyle tamamladı: "Hindistan cevizinin iç kısmındaki meyvesi çıkarıldıktan sonra yaklaşık iki saat kadar kaynamış suda bekletilir. Ardından bir su bardağı hindistan cevizi meyvesi, mutfak robotunda öğütülür ve bir tencerenin içine boşaltılır. Meyvenin kaynaması için kullanılan sudan iki su bardağı alınarak, öğütülmüş meyvenin bulunduğu tencereye dökülür. Pürüzsüz bir kıvam elde edilene kadar karıştırılır. Tülbent yardımıyla süzüldükten sonra bir kavanoz içinde 2 ila 3 gün kadar buzdolabında bekletilir. Bu sürenin sonunda kavanoz çalkalandıktan sonra hindistan cevizi sütü iki gün içinde tüketilebilir. Hindistan cevizi sütünün sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunsa da kronik hastalığı olanların ve düzenli ilaç kullananların bu ürünü tüketmeden önce doktora ya da beslenme uzmanına danışması önerilir. Faydalarıyla öne çıkan hindistan cevizi sütünün, sağlıklı bireyler tarafından günde bir bardaktan fazla tüketilmemesi gerekiyor".