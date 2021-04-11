Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı 13 milyonu geçti

Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 152 bin 682 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 13 milyon 355 bin 465'e ulaştı. Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı ise 169 bin 305 oldu.

Dünya genelinde en fazla vaka kaydedilen ülkeler arasında yer alan Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından en çok vaka tespit edilen 3. ülke konumunda. Korona virüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke sıralamasında ise ABD, Brezilya ve Meksika'dan sonra 4. sırada yer alıyor.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde vakaların hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi nedeniyle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai ve ülkenin başkenti Yeni Delhi'de ise bu ayın sonuna kadar 22.00-05.00 saatleri arasında gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.