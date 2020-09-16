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Hindistan'da hastaneler Covid-19 hastaları için oksijen arayışında

Hindistan'da hastaneler Covid-19 hastaları için oksijen arayışında
Hindistan'da hastaneler Covid-19 hastaları için oksijen arayışında

Hindistan’da hastaneler, korona virüs (Covid-19) hasta sayısının 5 milyona ulaşmasının ardından hastalara yeterli oksijen tedarik edemiyor.

Hindistan'da Covid-19 vak'alarındaki rekor artış hastanelerin imkânlarını zorluyor. Covid-19 pandemi sürecinde Hindistan'da hasta sayısının 5 milyona çıkmasının ardından Maharaştra, Gujarati ve Uttar Pradeş gibi büyük şehirlerde hastaneler yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören binlerce hastaya oksijen tedarik etmekte sıkıntı çekiyor. Hindistan'ın Nashik şehrinin batısında oksijen tedarikçilerinden Rishikhesh Patil, “Gece boyunca çaresiz aileler beni arıyorlar fakat ne zaman oksijen bulabileceğimi bilmiyorum” dedi.

Devlet yetkilileri yaptığı açıklamada, Hindistan'ın başkenti Uttar Pradeş'de Covid-19 pandemisinden önce bin tüp oksijene ihtiyaç duyulurken salgının ardından bu sayının 5 bin tüp oksijene çıktığı, ülke genelinde oksijen taşıyan araçların hastanelere daha erken ulaşabilmesi için siren kullanmasına ve yol önceliğine sahip olmasına izin verildiğini iletti.

Dünya genelinde Hindistan, 12 günde 1 milyon vak'aya ulaşarak Covid-19'un en hızlı yayıldığı ülkeler arasında ilk sırada yer alırken toplam 5 milyon vak'aya ulaşan Hindistan ABD'den sonra ikinci ülke konumunda yer alıyor. Hindistan'da toplam vak'a sayısı 5 milyon 25 bin 43'e ölü sayısı ise 82 bin 124'e ulaştı.

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