Hindistan'da kasırga felaketi

Afetin yıkıp geçtiği Bangadeş'te kasırgadan kaynaklı hayatını kaybedenler ve büyük tahribat söz konusu. Dünya gündemine yaşanan son dakika gelişmeleri ve gündem başlıkları ile ilgili Haber365 gündemini takip edebilirsiniz.

Amphan Kasırgasında Binlerce Yıkım!

Hindistan haberler bülteninden yansıylan son dakika gelişmesinde, Bengal körfezine kadar ulaşan kasırganın hızının 185 km olduğu açıklandı. Ağaçlar ve elektrik direklerini de beraberinde götüren şiddetli rüzgar, Hindistan Kalküta kentinde bulunan Havalimanında tahrip olmasına neden oldu. Bu tahribattan büyük hasarlar ortaya çıkarken, Bangladeş'te toplu tahliye alarmı verilerek, ölüm sayısının artmaması için önlemler alınmaya başladı.

Yaşanan kovid 19 salgının en büyük etkilerinin görüldüğü Hindistan'da doğal felaketin de neden olduğu Bengal eyaletinde, binlerce Hintli evsiz kalarak, şiddetli rüzgarın etkileriyle birlikte kapalı alanlara sığınmaya çalıştı. Bunun üzerine rizgarın ilerleyiş yönüne doğru tahliye kararı alan hükümet çalışmalarını hala sürdürüyor.

Toplu Tahiyede Korona Virüs Faciası!

Hindistan Bangladeş'te 3 milyon kişi yaşarken, bölgedeki bu doğal afetin oluşturduğu ikinci bir sorun ise toplu tahliye sırasında ortaya çıktı. Sosyal mesafe kurallarına uymanın zor olduğu tahliye sırasında, sığınak merkezlerinde yaşlı ve hamilelerin ayrı yerde tutuluduğu açıklaması geldi. Ancak sığınakların salgın için ne kadar yeterli olduğu aynı zamanda 3 milyon insanın 1 m mesafe kuralına ne kadar uyabildiği ise soru işareti. Odisha eyaleti özel yardım komiseri ile birlikte ekip kasırgadan etkilenen ve yaralanan insanları tahliye etmeye devam ediyor. Bu süreçte can kayıplarının olmasıyla birlikte, zor bir süreçten geçilirken, maalesef evsiz kalan binlerce insan için neler yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kasırgada 24 Can Kaybı!

Kasırgadan dolayı alınan haberler ölü sayısının 24 olduğuna yönelik. Daha fazla ölüm ve yaralılarla ilgili bir açıklama yapılmayan Hindistan'da sürecin nasıl ilerlediği ile ilgili birçok soru işareti var. Ancak hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ten 24'de yükselirken yeni can kayıpları ile ilgili açıklamalar gelecek mi bekleniyor.

Kaynak: https://www.haber365.com.tr