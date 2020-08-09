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Hindistan'da korona otelinde yangın: 11 ölü

Hindistan'da korona otelinde yangın: 11 ölü
Hindistan'da korona otelinde yangın: 11 ölü

Hindistan’da korona virüs hastalarının kaldığı otelde çıkan yangın sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da korona otelinde yangın: 11 ölü - Tıkla İzle

Hindistan korona virüs salgını ile mücadelesini sürdürürken sabah saatlerinde ülkenin Andhra Pradesh eyaletine bağlı Vijaywada kentinde bulunan ve korona virüs hastalarının kaldığı otelde yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otelde yangın sonucu 11 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Hastaneden tahliye edilen hastalar çevre hastanelerde tedavi altın alındı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta da Ahmedabad kentinde bulunan özel bir hastanenin korona virüs hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde çıkan yangın sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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