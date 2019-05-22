Hindistan'da milletvekili alt kanat seçiminin oy sayımı yarın yapılacak

Hindistan Seçim Komisyonu oy sayma işleminde bir değişiklik olmayacağını, Alt Meclis için yapılan seçimin oy sayımına yarın başlanacağını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu 22 partiden oluşan muhalefetin, elektronik oy verme makinelerinin (EVP) seçim komisyonu tarafından teslim edilmeden önce, seçmen onaylı oy kontrol ünitesinin (VVPAT) sliplerinin yüzde 50'si ile karşılaştırılması isteğini reddetti. Seçim Komisyonu ayrıca EVP ile VVPAT sliplerinin karşılaştırılmasının oy sayımından sonra yapılmasına karar verdi. Bu da her bir milletvekili bölgesi için 30 VVPAT makinesinin sliplerinin sayılacağı anlamına geliyor.

22 muhalefet partisinin temsilcilerinden oluşan bir heyet, dün Seçim Komisyonuna oy sayımına başlamadan önce seçim kabinlerinin yüzde 50'sinde EVP ile VVPAT sliplerinin karşılaştırılmasını, tutarsızlık görülmesi halinde bütün kabinlerdeki EVP ve VVPAT sliplerinin tamamının karşılaştırılmasını istemişti. Komisyon önce isteği değerlendirmek için zaman istemiş, daha sonra Seçim Komisyonu oy birliği ile bu isteği reddetmişti. Seçim Komisyonu, EVP ile VVP slipleri arasında uyuşmazlık olması durumunda EVP'nin değil VVPAT'in sliplerinin sayılacağını kaydetti.

Muhalefet partileri, 2017 seçimlerinde elektronik oy makinelerinin Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Party) lehine tahrif edildiği iddiasında bulunmuştu.

Elektronik oy verme makinesi nasıl çalışıyor

Hindistan'da oy vermek için elektronik oy verme makineleri (EVP) kullanıyor. Seçmen oy merkezine gelince kimlik tespitinden sonra görevli memur seçmenin oy kullanmasına izin vermek için önündeki cihazın düğmesine basıyor. Seçmen oy kabinine girerek kabinde, seçime katılan bütün adayların isimleri yazılı olan cihazda seçmek isteği adayın altındaki mavi tuşa basınca, yanındaki diğer bir cihazın ekranında oy verdiği adayın ismini ve rumuzunu gösteren bir slip basılıp altındaki kapalı kutuya düşüyor. Seçmen 7 saniye süre ile basılan slipteki bilgileri görüp kontrol edebiliyor. Seçim komisyonu oyların sayılmasının ardından sonra her bir milletvekili için 30 kabindeki slipleri kontrol ediyor.