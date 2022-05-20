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Hindistan'da tünel çöktü: 1 ölü

Hindistan'da tünel çöktü: 1 ölü
Hindistan'da tünel çöktü: 1 ölü

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde bir tünelin çökmesinin ardından 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 9 kişi için ise arama çalışmaları başlatıldı.

Hindistan'da tünel çöktü: 1 ölü - Tıkla İzle

Hindistan'da Keşmir bölgesindeki Jammu-Srinagar Ulusal Otoyolu üzerinde yapım aşamasında olan bir tünel çöktü. İşçilerin tünelde mahsur kalmasının ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları devam ederken, tünelde mahsur kalan 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Hindistan Afet Yönetimi yetkilisi Aamir Ali, tünel girişinde 3 işçinin kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, çökmenin tünelin havalandırma bölümünde meydana geldiğini ve ana tünele inşaat ekipmanı götürüldüğü sırada gerçekleştiğini açıkladı.

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