İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hindistan'daki uçak kazasında 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Hindistan'daki uçak kazasında 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
Hindistan'daki uçak kazasında 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Hindistan’da yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrıldı. Olayda ilk belirlemelere göre pilotlardan biride dahil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Hindistan’daki uçak kazasında 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Hindistan'da Dubai'den kalkan Air India Express'e ait yolcu uçağı yerel saatle 19:00'da Kerala eyaletindeki Karipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrılmıştı.

Uçakta 10'u çocuk 184 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre pilotlardan biride dahil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı.

Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralıları hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, kazanın meydana geldiği sırada aşırı yağış olduğu aktarıldı.
 

Abid Mazhar

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.