Hindistan'daki uçak kazasında 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Hindistan'da Dubai'den kalkan Air India Express'e ait yolcu uçağı yerel saatle 19:00'da Kerala eyaletindeki Karipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrılmıştı.

Uçakta 10'u çocuk 184 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre pilotlardan biride dahil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı.

Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralıları hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, kazanın meydana geldiği sırada aşırı yağış olduğu aktarıldı.



Abid Mazhar



