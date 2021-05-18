Hindistan'ı Tauktae fırtınası vurdu: 20 ölü

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'ı bu defa da Tauktae fırtınası vurdu. Dün ülkenin batı kıyısında karaya çıkan ve Maharaştra, Kerala, Goa ve Gujarat eyaletlerinde etkili olan fırtına nedeniyle en az 20 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu bölgelerde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilerek, Daman ve Diu bölgelerindeki geçici sığınaklara götürüldü. Ülkenin batısında 20 yıldan fazla süredir görülen en güçlü fırtına olduğu belirtilen Tauktae fırtınası, Gujarat eyaletinin kıyı köyleri ve kasabalarında çok sayıda ağaç ve elektrik direğinin sökülmesine ve evlerin yıkılmasına yol açtı.

Fırtınanın etkisi altına aldığı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hintli yetkililer, arama kurtarma çalışmaları kapsamında söz konusu bölgeye helikopter gönderildiğini bildirdi. Fırtına nedeniyle dün Bombay kıyı şeridinde sürüklenen, 273 kişi taşıyan gemiden 146 kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer, 127 kişinin ise hala kayıp olduğunu söyledi.

Öte yandan sağlık yetkilileri, fırtına nedeniyle tıbbi oksijenin hastanelere taşınmasında aksaklık yaşanmasından endişe duyuyor.

Covid-19'dan sonra 2'nci darbe

Gujarat eyaletine bağlı Vadodara kentinde yaşayan Yamini Varsani, "Korona virüs salgınının halihazırdaki durumuyla bile ilgilenemiyoruz çünkü fırtına nedeniyle her şey üst üste geldi. Çok uzun bir süre elektrik kesintisi olacak" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Güney Asya Delegasyon Başkanı Udaya Regmi, "Bu fırtına, rekor düzeyde Covid-19 enfeksiyonları ve ölümleri ile sarsılan Hindistan'da milyonlarca kişiye korkunç bir ikinci darbe oldu” dedi.