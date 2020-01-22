Hırsız, karakolun yakındaki marketi soydu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi İlyasköy Polis Merkezi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız geceleyin bilinmeyen bir saatte polis merkezinin yanında bulunan Bahri Özdemir'e ait marketin camdan kapısını zorlayarak açıp içeri girerek yaklaşık 10 bin liralık sigara, yaklaşık 500 lira bozuk para, içinde 15 bin lira değerinde barkod okuma programı bulunan laptop bilgisayar ile alarm güvenlik sistemi kontrol panelini yerinden sökerek çaldı. Hırsız ayrıca çöp poşetine doldurduğu şekerleri yere bırakıp almadığı ve ayrıca sadaka kutusundaki paralara da dokunmadığı ortaya çıktı.

Sabah iş yerini açtığında hırsızlık olayını fark edince polise şikayete bulunan Bahri Özdemir, "Kapıyı zorlayarak içeri girmişler. Sigaralarımı, bilgisayarımı ve bozuk paralarımı almışlar. 2 yıl içinde daha önce de iki defa daha soyuldu. Hırsıza ceza yok. Hemen dışarı salıyorlar ve dışarıda geziyor. Hırsıza ceza yok, nasıl kanunsa. Sabahın 07.00'sinden akşamın 23.00'üne kadar çalışacağız hırsız gelip burayı soyup gidecek. Ondan sonra çıkacağız hakimin karşısına, 'niye alarm takmadım' diye bana kızacak. Hırsıza da denetimli serbestlik" diye tepkisini dile getirdi.

Hırsıza seslenen Bahri Özdemir, "En azından çaldın, tamam. En azından bilgisayarımı verseydin. Onda ürünlerin fiyatlarını belirleyen barkod okutma programı var. Ben alışveriş daha yapamıyorum. En azından onu bıraksaydı" şeklinde konuştu.

Polis soyulan markette incelemelerde bulundu ve hırsızın kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışılıyor.

Muhammer Ay

