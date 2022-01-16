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Hırsızlık çetesi çökertildi

Hırsızlık çetesi çökertildi
Hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 10 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişilik çete, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlıların hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 günde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 10 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Saatlerce güvenlik kameralarını izleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla 3 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Zanlılardan Oğuzhan K.'nın 15 , Emir Y.'nin 12 ve Sami A.'nın ise 31 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadeleri alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi. 3 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahısların hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansıdı.

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