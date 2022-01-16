Hırsızlık çetesi çökertildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 günde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 10 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Saatlerce güvenlik kameralarını izleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla 3 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Zanlılardan Oğuzhan K.'nın 15 , Emir Y.'nin 12 ve Sami A.'nın ise 31 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadeleri alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi. 3 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansıdı.