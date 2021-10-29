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Hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları pes dedirtti

Hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları pes dedirtti
Hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları pes dedirtti

Eskişehir’de bir iş yerine ait el arabasını çalan şüpheli şahsın soğukkanlılığı pes dedirtirken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları pes dedirtti - Tıkla İzle

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan bir iş yerinin önünde duran el arabasını, etrafına bakarak götüren şüpheli şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Gündüz saatleri olmasına rağmen şüpheli şahsın el arabasını götürürken sergilediği rahat tavırlar görenleri hayrete düşürdü. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“Arabayı aldı ve tıngır tıngır götürdü”

Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgedeki esnaf Hüseyin Belen, olayı şu şekilde anlattı:
“Şuradan bir tane beyaz ceketli biri geliyordu. Aheste aheste sağına soluna baktı. Ondan sonra arabayı aldı ve tıngır tıngır götürdü. Kim olduğunu kimse bilmiyor. Polis falan geldi. Kamera kayıtlarına baktılar. Henüz bulunmadı hala.”

Kazım Ulusoy - Mısra Ezginur Göçer
 

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