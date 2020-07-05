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Hırvatistan'da halk genel seçimler için sandık başında

Hırvatistan'da halk genel seçimler için sandık başında
Hırvatistan'da halk genel seçimler için sandık başında

Hırvatistan’da halk genel seçimler için sandık başına gidiyor.

Hırvatistan'da genel seçimler için oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı. Hırvatistan'da halk korona virüs salgınının gölgesinde 151 sandalyeli ulusal meclisin yeni üyelerini belirlemek için oy kullanacak. Yaklaşık 3.8 milyon kayıtlı seçmenin bulunun ülkede, halkın seçim merkezlerine gelirken kendi kalemlerini getirmesi ve maske takması gerekiyor. Ana muhalefetteki merkez sol Sosyal Demokrat Parti (SDP) liderliğindeki "Restart" koalisyonu ve iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) seçimin favorileri olarak gösteriliyor. Hırvatistan'da oy kullanma işlemleri 19.00'da sona erecek.

Nüfusu 4.2 milyon olan Hırvatistan'da korona virüs salgını büyük ölçüde kontrol altında tutuldu. Bugüne kadar 113 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam 3 bin 100 vaka kayıtlara geçti.

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