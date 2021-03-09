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HİSAR-O+ Savunma Sistemi zorlu testi başarıyla geçti

HİSAR-O+ Savunma Sistemi zorlu testi başarıyla geçti
HİSAR-O+ Savunma Sistemi zorlu testi başarıyla geçti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin uzak menzil yüksek irtifa atışlı testte hava hedefini doğrudan vurup imha ettiğini duyurdu.

HİSAR-O+ Savunma Sistemi zorlu testi başarıyla geçti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+'nun bugüne kadar Türkiye'de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini başarıyla geçtiğini bildirdi. Savunma Sanayii Başkanı Demir, “HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cenik - Adem Aslan
 

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