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Hisarcık'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Hisarcık'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Hisarcık'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hisarcık'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Hasan Kaya (71) idaresindeki 43 HK 203 plakalı otomobil, Şeyhçakır köyü Demiroluklu Köprüsü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada araç içerisinden dışarı fırlayan sürücü Hasan Kaya ağır yaralanırken, yanında bulunan eşi Zekiye Kaya (69) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı araç sürücüsü Hasan Kaya, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen Zekiye Kaya'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Şeyhçakır köyü Muhtarı Halil Özcan, kaza yapan çiftin Kütahya'ya gitmek için yola çıktığını, ancak yolu şaşırıp yanlışlıkla köylerine geldiğini belirterek, kendilerine kazadan önce Kütahya'ya giden yolu tarif ettiklerini söyledi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Akçay

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