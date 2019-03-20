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Hollanda halkı sandık başında

Hollanda halkı sandık başında
Hollanda halkı sandık başında

Hollanda halkı, Eyalet Seçimleri için sandığa gitti. Hollanda halkı, Eyalet Başkanları ve Su Yönetimi Kurulu seçimleri için sandığa gidiyor.

Türkiye saatiyle 23.00'da kapanacak sandıklara ilginin az olduğu gözlenirken, iş saatleri sonrasında artış olması bekleniyor. Hollanda'da eyalet seçimleri sonrasında, meclis üyeleri ve eyalet başkanları, senatörleri belirleyecek.

Pazartesi günü ülkenin Utrecht şehrinde gerçekleşen silahlı saldırının ardından, bütün siyasi partiler seçim çalışmalarını durdurmuştu. Çalışmaların durması üzerine, seçimin iptal edilme ihtimali konuşulmaya başlanmıştı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte iddiaları yalanlayarak, “Bu korkunç olaya yenik düşmeyeceğiz. Demokrasimiz güçlü” demişti. 

Saldırıyı fırsat bilen sağcı adaylar, cinayetleri terör saldırısı olarak nitelendirmiş ve seçim propagandası olarak kullanmıştı.  

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