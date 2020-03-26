Hollanda havadan denetime başladı

Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüs salgınına karşı önlemler sıkılaştırılmaya devam ediyor. Hollanda'da salgına karşı alınan önlemler kapsamında yürüyen vatandaşların aralarına en az 1 buçuk metre mesafe koyması gerektiği belirtilirken, kurallara uymayan kişilere 400 Euro ceza verileceği açıklandı. Alınan önlemler kapsamında mağazalarda da müşterilerin ve görevlilerin arasında 1 buçuk metre mesafe olacağı, kurallara uymayan iş yerlerine ise 4 bin Euro ceza verileceği ifade edildi. Hasta olan vatandaşların evde kalmalarının zorunlu hale getirildiği ülkede, sokaklar helikopterlerle izleniyor.

Helikopterle yapılan kontrollerde yan yana yürüyenler, bir araya gelen 3 kişiler tespit edilerek merkeze bildiriliyor. Merkezden görevli polislere durumun iletilmesi üzerine devriyede olan polisler, tespit edilen kişilerin yanına giderek cezai işlem uyguluyor. Hollanda'da 6 bin 412 kişide Korona virüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 356 kişi hayatını kaybetti.