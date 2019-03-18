Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 olduğu, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Hollanda'nın Utrecht kentinin batısında yer alan 24 Ekim Meydanı'nda bir tramvayda silahlı saldırı düzenlendi. Hollanda polisi, olayı gerçekleştirdiği şüphesiyle Türk asıllı olduğu belirtilen Gökmen Tanış'ın arandığını ifade etti. Belediye Başkanı Jan van Zanen, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini, 9 yaralı olduğunu duyurdu. Polis olayın terörle bağlantılı olabileceğini duyurdu.

Öte yandan polisin bölgeyi ve bitişik caddeleri kuşatma altına aldığı ancak failin kaçmayı başardığı öğrenildi. Utrecht polisi, olay yerine çok sayıda ambulans, acil servis ekibi ve yaralıları hastanelere götürmesi için de helikopter gönderildiğini ifade etti. Polis ayrıca, ambulanslara yol vermesi konusunda sürücülere çağrıda bulundu.

Yerel transport servisi U-OV, şehirdeki tramvay hizmetlerinin geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı.

Hollanda'daki silahlı saldırının failinin Türk asıllı olduğundan şüpheleniliyor.

Hollanda'nın Utrecht şehrinde bir tramvayda silahlı bir kişinin ateş açması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Hollanda polisi saldırının şüphelilerinden birinin Türk asıllı olduğundan şüpheleniyor. Polis, şüpheliyi görenlerin uzaklaşmasını ve polise ihbar etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Hollanda Başbakanı Rutte: “Çok korkutucu bir durumla karşı karşıyayız”

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht şehrinde bir tramvayda gerçekleştirilen 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına eden olan saldırının ardından konuşan Rutte, çok korkutucu bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Hollanda'nın Utrecht şehrinin dışında bulunan 24 Oktoberplain Meydanı'nda sabah saatlerinde bir tramvayda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı. Başbakan Mark Rutte konuyla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Olayın ardından açıklama yapan Rutte Rutte, “Çok korkutucu bir durum ile karşı karşıyayız” dedi.

Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörü (NCTV) Sözcüsü Pieter-Jaap Aalbersberg gazetecilere gerçekleştirdiği basın toplantısına Utrecht'in çeşitli yerlerde silahlı çatışma yapıldığını söyleyerek başladı. Utrecht'teki polis bugün bunu daha önce onaylamadığını söyleyen Aalbersberg ölümlerin yaşandığını ifade etti.

Failin hala aranmakta olduğunu belirten Aalbersberg, Utrecht şehri için tehdit seviyesi maksimum 5 seviyesine yükseltildiğini ifade etti. Ülkenin geri kalanında, tehdit seviyesinin 4'e indirildiğini söyleyen sözcü, acil servislerin yaralılara ve vatandaşlara yardım etmek için tüm enerjiyi kullanacaklarını sözlerine ekledi.

Olayla ilgili bir saldırganın hala arandığını söyleyen Aalbersberg, olayda daha fazla suçluların olabileceğini, bu konudaki araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Utrecht'te beraber hareket eden polis, savcılık ve belediye bölgede yaşayan vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Saldırıdan sonra alarma geçen Hollanda'da camiler, havaalanları ve istasyonlarda yoğun bir güvenlik var. Okullar kapılarını tamamen kapattı.

Meydana gelebilecek herhangi bir felakete karşı 200 kişilik bir yatakhane hazırlandı.

Kuzey Ren-Vestfalya sınırındaki Federal Polis Sözcüsü Heinrich Onstein, sadece büyük otoyolları değil, aynı zamanda küçük yaya geçitlerini ve demiryolu yollarını izlemek için ek polislerin görevlendirildiğini söyledi.

Alman polisi, ülkenin Hollanda sınırındaki gözetimini artırdıklarını ve Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir silahlı saldırganın peşinde olduklarını bildirdi.