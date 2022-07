Hollywood yönetmeni Bob Rafelson hayatını kaybetti

Ünlü Hollywood yönetmeni Bob Rafelson'un ABD'nin Colorado eyaletinin Aspen kasabasında geçtiğimiz cumartesi akşamı 89 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Ünlü yönetmen Rafelson, "Five Easy Pieces" filmiyle 1971 yılında en iyi film ve senaryo dalında 2 Oscar adaylığı kazanmıştı. ABD'li yönetmen Rafelson ayrıca 1967'de ortağı Bert Schneider ile yapımcılığını üstlendiği "The Monkees" adlı televizyon dizisiyle Emmy Ödülleri'ne layık görülmüştü.

Rafelson'ın yönetmenliğini yaptığı filmler arasında, "Head (1968)", "Easy Rider (1969)", "The Last Picture Show (1971)", "The King of Marvin Gardens (1972)", "The Postman Always Rings Twice (1981)", "Black Widow (1987)" ve "Mountains of the Moon (1990)" yer alıyor.