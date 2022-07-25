İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hollywood yönetmeni Bob Rafelson hayatını kaybetti

Hollywood yönetmeni Bob Rafelson hayatını kaybetti
Hollywood yönetmeni Bob Rafelson hayatını kaybetti

Hollywood’un ünlü yönetmeni, Emmy Ödüllü Bob Rafelson 89 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü Hollywood yönetmeni Bob Rafelson'un ABD'nin Colorado eyaletinin Aspen kasabasında geçtiğimiz cumartesi akşamı 89 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Ünlü yönetmen Rafelson, "Five Easy Pieces" filmiyle 1971 yılında en iyi film ve senaryo dalında 2 Oscar adaylığı kazanmıştı. ABD'li yönetmen Rafelson ayrıca 1967'de ortağı Bert Schneider ile yapımcılığını üstlendiği "The Monkees" adlı televizyon dizisiyle Emmy Ödülleri'ne layık görülmüştü.

Rafelson'ın yönetmenliğini yaptığı filmler arasında, "Head (1968)", "Easy Rider (1969)", "The Last Picture Show (1971)", "The King of Marvin Gardens (1972)", "The Postman Always Rings Twice (1981)", "Black Widow (1987)" ve "Mountains of the Moon (1990)" yer alıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.