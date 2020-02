Honda Türkiye GMY Kılıçer: 'Türkiye'de her 4 motosikletten 1'i bizim markamız'

Motosiklet ve bisiklet sektörünün en kapsamlı etkinliklerinden olan ‘Motobike İstanbul' fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Fuarda en yeni motorlarını sergileyen Honda da en hızlı motorlarından olan CBR1000RR-R Fireblade SP ve Africa Twin modellerini tanıttı. Sergiledikleri motosikletlerin yanı sıra sektöre ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Türkiye'de satılan her 4 motosikletin kendi markalarından olduğunu ifade etti.

"Satışlarımızı yüzde 3 buçuk oranında artırdık"

Türkiye ve dünya çapında gerçekleştirdikleri satışlar hakkında açıklama yapan Kılıçer, “Satışlarımızı yüzde 3 buçuk oranında artırdık. Dünya çapında Honda olarak 2019 yılında 20 milyonun üzerinde satışımız oldu. Türkiye'de ise tarihimizin en yüksek pazar payına ulaştık. Geçen yıl yüzde 21 olan pazar payımızı yüzde 23 seviyesine çıkardık. Toplamda ise Türkiye'de 2019 yılında 25 bin civarında motor satışımız oldu. Türkiye'de 2019 yılında satılan her 4 motosikletten 1'i Honda oldu. 2020 yılında da pazar payımızı yükseltip toplam 30 binin üzerinde motosiklet satmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye'deki motosiklet kullanımın düşük olduğuna da dikkat çeken Kılıçer, “Türkiye'de her 100 kişiden 4'ü motosiklet kullanıcısı. 80 milyon nüfuslu çoğunluğu genç nüfus olan Türkiye'de bu rakam çok düşük. Avrupa'ya oranla da motosiklet kullanımında gerideyiz. Motosiklet kullanımında rakamları önümüzdeki dönemde her 100 kişiden 10 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'de motosikletin ‘tehlikeli' algısı doğru değil. Güvenlik önlemlerinizi aldığınız takdirde, motosiklet kullanımına doğru segmentte başladığınız takdirde tehlikeli algısının olmayacağını düşünüyorum. Motosiklet her gün trafikte geçirdiğimiz zamandan tasarruf sağlıyor” şeklinde konuştu.

Sergiledikleri motorlardan da bahseden Kılıçer, “CBR1000RR-R Fireblade SP modelini fuarda sergiliyoruz. Bu modelimizin farklı versiyonu Moto GP'de yarıştı. Moto GP'de yarışlar kazanan modelimizden tasarladık. Bu motoru pist dışında yolda da kullanmak isteyenler için satışa sunuyoruz. Ön siparişler alındı, oldukça yoğun bir talep var. Haziran sonu itibariyle bütün siparişlerimiz rezerve edildi ve müşterilerimiz teslimatı bekliyorlar. Bir diğer modelimiz olan ise Africa Twin modelimiz. Bu modelimizi de güç ve konfor olarak geliştirdik” ifadelerini kullandı.

Sınırlı sayıda üretilen Honda CBR1000RR-R Fireblade SP Türkiye'de

Honda'nın yenilikçi ve gelişmiş teknolojileri geniş kitlelere ulaştırma felsefesine paralel olarak, bugüne kadar ürettiği en güçlü dört silindirli motoru taşıyan CBR1000RR-R Türkiye'de SP versiyonu ile satışa sunulacak. Fuarın başrol oyuncularından biri olan, benzeri görülmemiş pist performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken CBR1000RR-R Fireblade SP, Türkiye'de sınırlı sayıda satışa çıkacak.

MotoGP şampiyonu Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez'in kullandığı RC213V'nin alt yapısına sahip olan 2020 CBR1000RR-R Fireblade SP, yakıt verimliliği ve düşük sürtünme gibi çözümler noktasında RC213V'nin teknolojisinden yararlanıyor.

CBR1000RR-R Fireblade SP'de çekiş kontrol sistemi bir önceki versiyona göre daha da optimize edildi. Yeni eklenen Kalkış Kontrol Sistemi (Launch Control) özelliği ile motor gücü ve Wheelie Control parametreleri otomatik olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca Quickshifter standart donanım olarak sunuluyor.

Sürüş destek sistemleri paketi kapsamında ise yeni Brembo fren kaliperleri ile birlikte 330 mm çapındaki diskler ve iki kanal ABS mükemmel bir fren performansı sunuyor. Ayrıca gerek grenaj gerekse de sürücünün oturma pozisyonu aerodinamik olarak yüksek performans için uyarlandı. Grenaj üzerinde MotoGP'de kullanılan ve ilave yere basma kuvveti oluşturan kanatçıklar bulunuyor. CBR1000RR-R Fireblade SP'de kullanım konforunu artırmak amacıyla renkli TFT ekran ve Akıllı Anahtar Sistemi gibi donanımlar eklendi.

Türkiye'de Nisan ayının ortasında satışa çıkması planlanan model, Honda Racing Corporation'dan ilham alınan Grand Prix Kırmızısı rengi ile ürün gamında yerini alacak.

Africa Twin dünyada bir ilke imza attı

Dakar Rallisi'nde birçok kupa alan Africa Twin'in 3'üncü nesil modelleri de gelişmiş özellikleri ile Motobike İstanbul'da olacak. Macera severlerin yeni yol arkadaşı olan yeni CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modelleri daha hafif, daha güçlü ve Euro5 normuna uyumlu bir 1100 cc paralel twin motor daha fazla güç ve tork üretimi ile üstün performans sunacak. Bu modeller ayrıca daha hafif ve dar iskelet ile de hem sürüş kıvraklığını hem de konforu artıracak.

Honda, güvenli ve konforlu bir sürüş için yeniden tasarladığı yeni Africa Twin ile 2'si kişiselleştirilmiş 6 farklı sürüş modundan biri ile yol alma keyfi sunuyor. Ayrıca dünyada bir ilke imza atarak 6,5 inç'lik TFT renkli dokunmatik ekran rahatlığını sürüş keyfine ekliyor. Kategorisinde benzersiz Apple CarPlay® bağlantısı ve DCT şanzıman seçeneğinin yanı sıra çift LED Gündüz Sürüş Farları, hız sabitleme sistemi ve viraj aydınlatma gibi üstün teknolojik özellikleri kullanıcılarına bir arada sunuyor.

Gerçek bir ralli performansı sunan Africa Twin modelleri 7 Mart 2020 itibari ile tüm Honda bayilerinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olacak.

Murat Ergin - Uğur Çetin