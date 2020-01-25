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Hong Kong'da koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edildi

Hong Kong'da koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edildi
Hong Kong'da koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs salgınına karşı acil durum ilan edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde acil durum ilan edildi. Hong Kong, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için en yüksek acil durum seviyesine geçildiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hükümetin en yüksek acil durum seviyesine geçtiğini ve tatilde olan okulların, üniversitelerin 17 Şubat'a kadar kapalı kalacağını açıklayan Lam, "Hong Kong'da ciddi ve yaygın enfeksiyonlar görmedik, ancak bunu ciddiye alıyoruz ve salgının önüne geçmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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