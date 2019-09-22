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Hong Kong'da sokaklar alev alev

Hong Kong'da sokaklar alev alev
Hong Kong'da sokaklar alev alev

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericiler protestolar devam ederken, protestocular çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Hong Kong’da sokaklar alev alev - Tıkla İzle

Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekilmesine rağmen protestolar devam ediyor. Gün içerisinde AVM basan göstericiler sokak ortasında çöp, sandalye ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz müdahale ederken, polis merkezinden yapılan anonsla eylemcilere polis ve polis merkezini lazer ile taciz etmemeleri uyarısı yapıldı.

Gün içerisinde gerçekleştirilen eylemlerde protestocuları Sha Tin'de tren istasyonundaki güvenlik kameralarını ve bilet gişelerini parçaladı. Tsing Yi'deki metro istasyonunda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Pui Yi Chan

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