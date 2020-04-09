Hong Kong'daki korona sessizliği pandalara yaradı, 10 yıl sonra çiftleştiler, yavru bekliyorlar

Hong Kong'da Ocean Park'da bulunan hayvanat bahçesinde 10 yıldır yaşayan dev pandaları korona virüs karantinası birleştirdi. 10 yıldır bu an için uğraşan yetkililer, Ying Ying ve Le Le'nin bir yavru pandaları olup olmayacağını ise henüz bilinmiyor. Hamilelik sürecini yakından takip edeceklerini belirten yetkililer, Haziran ayı sonlarına doğru bunun kesinleşmiş olabileceğini belirtiyor. Yetkililerin sıkı takibi altındaki pandaların korona virüs nedeniyle 2 ay önce kapatılan hayvanat bahçesinde yalnız kaldıklarını ve stresten kurtulduklarını belirtiyor.

Hayvanat bahçesi direktörü Michael Boos, "Başarılı bir doğal çiftleşme süreci gerçekleşti. Hepimiz için son derece heyecan verici, çünkü doğal çiftleşme yoluyla hamilelik şansı yapay döllenmeden daha yüksek" ifadelerini kullandı.

Bu yıl hamilelik haberi vermeye heyecanla beklediklerini belirten Boos, “Bu yıl harika bir hamilelik haberi vermeyi ve bu savunmasız türlerin korunmasına daha fazla katkıda bulunmayı umuyoruz” dedi.

10 yıl sonra yalnız kalan pandaların çiftleşmesi üzerine ise pandaların daha fazla yalnız bırakılması gerektiğine dikkat çekildi.