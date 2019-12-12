İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Horoz dövüştürenlere 31 bin lira para cezası

Horoz dövüştürenlere 31 bin lira para cezası
Horoz dövüştürenlere 31 bin lira para cezası

Kağızman’da horoz dövüştüren 4 kişiye 31 bin 176 lira para cezası kesildi.

Kars'ın Kağızman İlçesi'nde bir kıraathanede ‘bahis' karşılığı horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan polis, kıraathaneye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda horoz dövüştürdükleri tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, 8 horoza el konuldu.
Horoz dövüştürdükleri tespit edilen şüpheli 4 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü'nce 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten toplamda 31 bin 176,00 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Işık Çapanoğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.