‘HP' dünyanın ilk toner doldurulabilir tanklı lazer yazıcısını piyasaya sundu

‘HP' yeni ürünü olan ‘toner doldurulabilir tanklı lazer yazıcısını piyasaya sundu. Siyah beyaz baskı alan kurum ve KOBİ'lerin baskı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilen ‘Toner Doldurulabilir Tanklı Lazer Yazıcı' aylık 250 ile 2 bin 500 sayfa baskı ihtiyacını karşılayabiliyor. 4 farklı modelle piyasaya çıkan ‘HP Neverstop lazer yazıcı serisinin' Wi-fi özelliğiyle gelen 1000w ve 1200w modellerinin, HP smart uygulamasıyla uyumlu çalıştığı ve akıllı telefon ya da tablet ile baskı alabildiği duyuruldu. Yeni ürünün tanıtım toplantısında, yazıcının dakikada 20 sayfa siyah beyaz baskı yaptığı, 150 yaprak kapasiteli kağıt tepsisine sahip olduğu, ağ bağlantısına sahip olmadan ‘Wi-fi Direct' özelliği ile baskı yapabildiği açıklandı.

Ürün tanıtım toplantısında konuşan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman dünyanın ilk toner doldurulabilen tanklı lazer yazıcısını piyasaya sunduklarını belirterek yeni ürünün baskı maliyetlerini yüzde 80 azaltacağı ve baskı hızını arttıracağını ifade etti.

Yapılan araştırmaya göre, Avrupa'daki küçük ölçekli işletme sahiplerinin yüzde 75'inin kurulumu ve bakımı kolay yazıcılara ihtiyaç duyduğu soncuna vardıklarını belirten Alaman, "HP Neverstop Lazer yazıcı sık yaşanan yazıcı aksaklıklarını ortadan kaldırıyor. Daha verimli, düşük maliyetli baskı yapılabilmesine imkan sağlıyor. Tutkularını verimli bir işe dönüştürmek isteyen girişimcilere rekabetçi avantaj kazandırıyor" dedi.

HP'nin sürdürülebilirliğe verdiği öneme de vurgu yapan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, Neverstop serisi ürünlerin yüzde 25'inden fazlasının ve toner dolum kitinin de yüzde 75'inin geri dönüştürülmüş plastikten üretildiğini söyledi.

HP Neverstop serisinin teknik özelliklerine değinen HP Türkiye Yazıcı Sistemleri Kategori Müdürü Derya Özbek ise "HP Neverstop Laser 1000a, HP Neverstop Laser 1000w, HP Neverstop Laser MFP 1200a ve HP Neverstop Laser MFP 1200w modellerinin tümünde 2 bin 500 sayfalık toner dolum kiti ile yazıcının tankına toneri doldurmak için sadece 15 saniyenin yeterli oluyor. Toner dolum kitinin üzerindeki çip ve kilit sistemi sayesinde herhangi bir dökülme ve sızdırma olmadan son derece güvenli bir baskı imkanı veriyor" dedi.

Özbek, "HP Neverstop Laser MFP 1200a ve 1200w modelinde bulunan kolay kimlik fotokopisi özelliği ise bir kimliğin iki yüzünün taranmasını ve gerekli durumlarda aynı sayfada kolayca basılmasını sağlıyor. Bu özellik, en başta otel, eczane ve hastaneler olmak üzere kimlik taramasına sıkça ihtiyaç duyan kurumların işleyişini çok kolaylaştırıyor. HP Neverstop ürünlerde USB girişi de bulunuyor. JPG, RAW (BMP), TIFF ve PDF formatlarının baskısını alabilen yazıcı serisi, LCD ekranıyla kullanıcılarına kolay bir kullanım imkanı sunuyor" şeklinde konuştu.

Murat Ergin