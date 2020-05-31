Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen şüpheli tutuklandı

Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli e-postalar attığı iddiasıyla Konya'da yakalanan H.A., sorgulanmak üzere bugün akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Burada Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından sorgulanan H.A.'nın sosyal medya paylaşım sitesi Facebook'ta Karadağ'da Ermeniler'in yaptığı katliamlara ilişkin video izlediği ve bunun etkisiyle tehdit e-postalarını attığını söylediği öğrenildi.

H.A.'nın Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'e ve avukatına “Ya terk edersiniz, ya ölürsünüz. Bu sefer o avukat ölecek” dediği kaydedildi. Öte yandan H.A.'nın vakfa tehdit e-postası atmadan önce birkaç kez telefon ile ulaşmaya çalıştığı da öğrenildi.

Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan H.A., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada da ifadesi alınan H.A. ‘zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Konya polisi, dün şüpheli H.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Hrant Dink Vakfı'na söz konusu tehdidin yapıldığı elektronik posta adresini kullandığı belirlenen H.A., sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki sorgulanan zanlının “yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” gibi suçlardan sabıka kaydı olduğu da ortaya çıkmıştı.

Melike İnal