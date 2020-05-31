Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Konya polisi, dün şüpheli H.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Hrant Dink Vakfı'na söz konusu tehdidin yapıldığı elektronik posta adresini kullandığı belirlenen H.A., sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Furkan Tan