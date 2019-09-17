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HSK Genel Kurulu'ndaki kritik seçim sona erdi! 11 yeni üye belli oldu

HSK Genel Kurulu'ndaki kritik seçim sona erdi! 11 yeni üye belli oldu
HSK Genel Kurulu'ndaki kritik seçim sona erdi! 11 yeni üye belli oldu

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu (HSK), boş bulunan Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için seçim yaptı.

Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral, Ankara hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Şener, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasına bakan Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, Ankara Başsavcıvekili Ramazan Dinç, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan, Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

Danıştay üyeliklerine ise Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım, Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş getirildi.

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