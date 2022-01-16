Hudut Kartalları 3 PKK şüphelisini sınırda yakaladı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken hudut askerlerine yakalanarak, gözaltına alınan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı. Hudut kartalları, Uzunköprü'de 1'inci derece askeri yasak bölgede durumundan şüphelenen ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit eden PKK şüphelisi M.S., Ö.D. ve Y.M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., Ö.D. ve Y.M., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildiler.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ

