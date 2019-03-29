Hunharca öldürülen Minik Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

Kırklareli'de önce kayıp olarak aranan daha sonrada metruk bir binada ölü olarak bulunan Zeynep Esin'in ölmeden önce bakkalda yiyecek alırken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bakkal dükkanına giren Zeynep aldığı yiyeceklerin parasını kasaya ödedikten sonra çıkıyor.

Bakkal Tanju Demirci olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zeynep saat 12.00 gibi geldi. Alışverişini yaptı. Çok sakin bir kızımız, çok sevilen bir kızımız. İçimizde gezdirmesinler, istemiyoruz aramızda. Çok üzgünüz mahallemize ateş düştü" dedi.

Amcası açıklamıştı

Kuzeni tarafından öldürüldüğü iddia edilen Zeynep Esin'in amcası Ezgin Esin olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Çocuğu yiyecek alacağım diyerek kandırarak bu sonuca ulaşılmış. Kendi kızı değil, ablasının kızı. Akşama siyasi partilerin eğlenceleri olduğu için o eğlencelere gitmek için haber vereceklerdi ama bu sonuçla karşı karşıya kaldık. Yani bu bizim akrabamız olduğu için biz şüphe edemedik. Bu kişi benim teyzemin çocuğu oluyor. Yani 28 yaşlarında, kızımız da 11. Çocuk ya, böyle bir sonuçla karşılaştık" dedi.

Hüseyin Çanlı - Güfte Çelik