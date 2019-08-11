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Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar

Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar
Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar

Trabzon’un Arsin ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken ters dönenerek hurda haline otomobilde kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, Arsin ilçesi TEDAŞ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 28 AE 515 plakalı otomobil, Rize'den Trabzon istikametine doğru seyrederken kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobil daha sonra da kavşaktaki 61 TL 861 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle 61 TL 861 otomobilde bulunan 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Ters dönerek hurda haline gelen otomobilde bulunan 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtulurken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Bekir Koca - Ozan Köse

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