İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Husiler'den Suudi Arabistan'a roket saldırısı: 5 yaralı

Husiler'den Suudi Arabistan'a roket saldırısı: 5 yaralı
Husiler'den Suudi Arabistan'a roket saldırısı: 5 yaralı

Yemen’deki Husiler tarafından Suudi Arabistan’a yönelik roket saldırısında 5 sivil yaralandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Yemen sınırına yakın Cizan bölgesine roket saldırısı gerçekleştirildi. Bir yerleşim yerinin hedef alındığı saldırıda 2'si Yemenli, 3'ü Suudi Arabistanlı toplam 5 sivil yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Cizan Bölgesi Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Albay Mohammed Bin Yahiya Al-Ghamdi, “5 sivilin yaralandığı olayda, bölgedeki 2 evde ve bir mağazada büyük hasar meydana geldi. Çevrede park halinde olan 3 araç da zarar gördü” ifadesini kullandı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.