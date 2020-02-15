Husumetlisini taksiye binerken böyle vurdu

Olay, Vicdaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan taksici M.D.'yi aracına binerken önce tüfekle, ardından silahla vurarak yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletli iki kişinin park halindeki taksinin yanına yanaştığı ve sürücü koltuğuna binen M.D.'ye bir kişinin önce tüfekle ateş ettiği, tutukluk yapan tüfeği bırakarak arkadaşından aldığı silahla tekrar ateş ettiği görüldü. Yaralanan taksici hastaneye kaldırılırken, Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan toplam 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet silah, 1 adet tüfek ve bunlara ait fişek ve mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Taşkın Sarıca