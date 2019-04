Huzur veren gazete 49 yaşında

Başarılarla bir yaş daha büyümenin mutluluğunu yaşıyoruz…

Gazeteniz Türkiye, müstesna konumuyla ve değişmeyen sahibi ve yayın çizgisiyle medya sektörünün en istikrarlı yayın organıdır. Gazetemiz, ülkemizin büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı en zor zamanlarda bile, itidalli yayın politikasıyla topluma güven telkin eden bir moral kaynağı oldu.

Son yıllarda bu durumun en çarpıcı örneklerini peş peşe yaşadık. Evet, Türkiye gazetesi sorumlu yayıncılık anlayışı ile toplumsal barışa daima büyük katkıda bulunuyor.

22 Nisan 1970'te, mütevazı ekonomik imkânlarla yayın hayatına başlayan Türkiye gazetesi, medya sektöründeki zorlu rekabet şartlarına rağmen, 49 sene boyunca, istikrarlı ve kaliteli bir yayıncılık anlayışı ile Türk halkına başarıyla hizmet verdi.

Adını güzel ülkemizin isminden alan, 49 yıllık tarihi boyunca bu milleti incitecek tek satır yazmamış olan bu gazetenin sloganı, okuyucusunun ona verdiği en değerli paye:

“Huzur Veren Gazete”

Çünkü bu gazete hiç tahrik, kavga ve kışkırtıcı haber peşinde koşmadı.

Prensibi net:

Büyüklerin küçüklere rahatça uzatabileceği bir gazete olmak…

Türkiye'de gazeteler ne yazık ki “muhalif olma” ya da “kavga ederek” prim yapma peşinde…

Huzur ve sükûnet arayan insanımız, medyanın oluşturduğu yüksek tansiyon sebebiyle her geçen gün gazetelerden uzaklaşıyor.

Gelişmiş ülkelerde iki kişiye bir gazete düşerken nüfusu 80 milyonu geçen ülkemizde toplam gazete tirajı dört milyonu bulmuyor. Yani 20 kişiye bir gazete zor düşüyor.

Biz bu gerçeğin farkında olarak insanımıza istediği şeyi sunuyoruz; doğru haber, sağduyu ve huzur.

Şunu önemle belirtelim ki, Türkiye gazetesi 49 yıl boyunca âdeta bir okul gibi, sayısız bilimsel ve kültürel yayın hizmetleri sundu. Gençlerimizin iyi yetişmesi için, gazetemizin verdiği seçkin kitap, dergi ve ansiklopedi ciltleri, bugün ülkenin dört bir tarafında evlerin kitaplığını doldurmaktadır. Büyük âlim ve rehber insanların hayatını doğru biçimde anlatan kasetler, bambaşka bir eğitim kaynağı oldu. Türkiye gazetesinin yayımladığı kitap, ansiklopedi, dergi ve yöresel ekler başlı başına bir kütüphane teşkil edecek çaptadır.

Türkiye Çocuk dergisi ile büyüyen çocuklar, günümüzde yetişkin ve nitelikli, donanımlı insanlar olarak bu ülkenin her yerinde ve her alanında çok önemli hizmetler vermekte...

Türkiye Gazetesi Takvimi, her sene milyonlarca vatandaşımızın duvarında, masasında; dakik bir rehber misali, zamanını programlamaktadır.

Türkiye gazetesinin doğması, büyümesi ve bugünlere gelmesinde en fazla emeği ve hizmeti geçmiş olan müessesemizin kurucusu, merhum Dr. Enver Ören'i bu vesile ile bir kere daha rahmetle ve şükranla yâd ediyoruz.

Yarınlarımıza dönük olarak, Türk toplumuna daha iyi hizmetler vermek için, Ahmet Mücahid Ören'in önderliğinde, Enver Ağabey'imizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğimize söz veriyoruz.

Hep beraber nice yıllara…

Türkiye gazetesinin yayın ilkeleri

Ülkemizin adını taşımaktan her zaman büyük şeref duyan Türkiye gazetesi, yürekten bağlı olduğu demokrasiyi korumayı asli görev addeder.

Milletimize gerçekleri ulaştırmak misyonunu icra ederken yönlendirme yapmaz, haber değerlendirmeyi millet ve devletinin menfaatine uygun yapar.

Bir aile gazetesidir.

Farklı fikirlere tahammülün gelişmesine katkı sağlar.

Haberi haber ölçüsünde verir.

Objektif ve doğru habercilik anlayışına sahip, basın yayın ahlak ve ilkelerine taviz vermeden uyan, evrensel ve çağdaş değerlere bağlı yayıncılık çizgisini benimser.

Çeşitli sosyal kesimlere ve yaş gruplarına hitap edebilen, huzurla okunabilen, bütün haberleri tarafsız ve anlaşılır biçimde aktarmayı hedefleyen bir yayın politikası izler.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü savunan yayınlar yapar.

Türkiye'nin kültür değerlerini taşıyan yayın ilkelerini, ülkesine olan bağlılığını, halkımıza olan sevgisini, toplum kültürüne olan yakınlığını, sorumlu ve ilkeli yayın anlayışı ile birleştirip, devlet-millet kaynaşmasına katkı sağlar.

Olumlu haberin de haber olduğuna inanır.

Habercilik anlayışını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar.

Yayınlarda hiç kimseyi ırkı, cinsiyeti, dinî inançları, dili, sosyal düzeyi veya fiziki kusurları sebebiyle aşağılamaz.

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimseyi “suçlu” ilan etmez, aşağılayıcı, tahkir edici lakap ve ifadeler kullanmaz.

Kişilerin özel hayatına müdahil olmaz. Gizli tutulması kaydıyla verilen bilgileri yayınlamaz.

Kişi ve kurumların cevap hakkına saygılıdır.