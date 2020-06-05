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İbadete açılan Mescid-i Nebevi'de 100 bin kişi cuma namazını kıldı

İbadete açılan Mescid-i Nebevi'de 100 bin kişi cuma namazını kıldı
İbadete açılan Mescid-i Nebevi'de 100 bin kişi cuma namazını kıldı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapatılan Mescid-i Nebevi'de 100 bin kişi cuma namazını kıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 74 gün süre boyunca kapanan Mescid-i Nebevi ibadete açıldı. Pazar günü ibadete açılan Mescid-i Nebevi'de bugün ilk cuma namazı kılındı. Mescid-i Nebevi'nin görevlileri, namaz öncesinde kapılarda durarak cuma namazına gelen kişilerin ateşlerini ölçerek içeriye aldı. 100 bin kişinin katıldığı namazda sosyal mesafe kuralına uyuldu ve maske takıldı. Mescid-i Nebevi İşleri Bakanlığı yapılan açıklamada, camin açılmasının ardından bugün kılınan ilk cuma namazına 100 bin kişinin katıldığı ve namazın sağlık kurallarına dikkat edilerek kılındığı ifade edildi.

Hamad Alnajjar

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