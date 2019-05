İBB'den makam araçlarıyla ilgili iddialara yanıt

Yapılan açıklamada, "'İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı; 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 kiralık makam aracı bulunduğu, İBB'ye bağlı İSKİ'nin yönetici kadrosunda 124 kişi bulunmasına rağmen 874 adet kişiye tahsisli araç bulunduğu' gibi iddialar yer almaktadır. Bu iddiaların tamamı bilinçli bir çarpıtma ile kamuoyunda algı oluşturmak için ortaya atılan iftiralar bütünüdür" denildi.

İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı bulunduğu, İETT'de 48 yöneticiye 150 kiralık makam aracı bulunduğu ve İSKİ'nin yönetici kadrosunda 124 kişi bulunmasına rağmen 874 adet kişiye tahsisli araç bulunduğu iddiaları ortaya atılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden makam araçlarıyla ilgili iddialara yanıt geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Bu iddiaların tamamı bilinçli bir çarpıtma ile kamuoyunda algı oluşturmak için ortaya atılan iftiralar bütünüdür" denildi.

Açıklamanın tam metni ise şöyle:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada İBB ve bağlı kuruluşları İSKİ, İETT'deki makam araçları ile ilgili; 'İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı; 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 kiralık makam aracı bulunduğu, İBB'ye bağlı İSKİ'nin yönetici kadrosunda 124 kişi bulunmasına rağmen 874 adet kişiye tahsisli araç bulunduğu' gibi iddialar yer almaktadır. Bu iddiaların tamamı bilinçli bir çarpıtma ile kamuoyunda algı oluşturmak için ortaya atılan iftiralar bütünüdür.

İBB araç kiralamaları hakkında:

"İBB'nin 1717 tane araba kiraladığı" ve bu sayılara bakarak da "Büyükşehir'de her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor" yorumlarına yer verildiği, daha da ileri gidilerek bu araçların bir kısmının sivil toplum kuruluşlarında olduğu iftirası haberleştirilerek "İBB'de 1717 araçlık saltanat" başlıkları atılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 461 kilometre yüz ölçümü ve 16 milyona yakın nüfusu ile 7/24 yaşayan ve dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'da yılın 365 günü 24 saat kesintisiz hizmet için çalışan ve İstanbul'un her noktasına alt yapıdan üst yapıya; hayatın her alanında sadece bu ilde yaşayanlara değil yurt içi ve yurt dışından her gün bu şehre gelen yüz binlerce ziyaretçiye de hizmet götüren ve herkesin bildiği gibi yerel yönetim alanında örnek çalışmalara imza atan kurumdur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ambulans hizmetlerinden itfaiye çalışmalarına, Beyaz Masa Yerinde Çözüm çalışmalarından cenaze hizmetlerine, şantiye kontrol çalışmalarından zabıta kontrol ve denetimlerine, böcek ilaçlama çalışmalarından mobil iletişim noktalarına ve yurt içi-yurt dışından gelen misafirlerin ulaşımınakadar birçok farklı alandaki bu hizmetleri en iyi şekilde ve hızlıca gerçekleştirebilmek için gerekli olan tüm imkan ve araçları kullanmaktadır. Bu bağlamda,bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yapılan iftiraların aksine kiralık araçlar İstanbullulara hizmet etmek için kullanılmaktadır. Bu kapsamda haberde yer alan İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı ifadesi gerçek dışı olup, İBB'de Makam aracı olarak hizmet veren toplam araç sayısı 120'dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir.

İBB, bu iftiraya dayalı haber ve paylaşımlar için tüm hukuki haklarını kullanacaktır. “İSKİ'de 124 yönetici olmasına rağmen 874 adet araç tahsisi yapılmış. Araç başına 60 bin TL kira ödeniyor” iddiası. Haberde yer alan iddiaların tamamı asılsızdır, iftiradır. İstanbul'un tüm içme suyu ve atık su hizmetlerini kesintisiz olarak 7/24 sunan, Melen'den Istrancalara değin geniş bir coğrafyadan su temin ederek içilebilir kaliteye getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ,ülkemizin en güzide kurumlarından biridir.

İSKİ, hali hazırda 30 farklı şube müdürlüğü, inşası devam eden şube müdürlüğü binaları, yeni içme suyu arıtma ve atık su arıtma tesisi inşaatları, farklı alt branşlardaki saha denetimleri, havza koruma çalışmaları gibi çok sayıdaki konu bazlı çalışmalarında mühendisleri - işçileri - memurları ve yöneticileriyle 7/24 şehrin her noktasında görev yapmaktadır. İSKİ'de işçi ve memur ve yönetici olmak üzere toplam 6 bin 53 kişi görev yapmaktadır. Kesintisiz bir hizmet olması gereken ve yokluğuna tahammül edilemeyen su ve atık su hizmetlerinde ilgili personellere ve yöneticilere araç temin edilmektedir. İSKİ'nin kiraladığı toplam araç sayısı 997 adettir. Bu araçları yöneticiler değil, İstanbul'a içilebilir su verebilmek için 365 gün 24 saat görev yapan çalışanlar işlerinin gereğini aksatmadan yerine getirmek için kullanmaktadır.

“Binek statüsündeki araçlarla birlikte yıllık 52 milyon TL kira ödeniyor iddiası” tamamen asılsızdır. İSKİ'deki tüm kiralık araçların ihalesi 2017 - 2019 yılları için gerçekleştirilmiştir. Haberde yer alan “İSKİ'de 124 yönetici olmasına rağmen 874 adet araç tahsisi yapılmış. Araç başına 60 bin TL kira ödeniyor” ifadeleri tamamıyla iftira olup, toplam 733 gün süreli, yani 2 yılı aşkın zamanı kapsayan ihalenin toplam tutarı 52 milyon değil, 31 milyon 9 bin 565 TL'dir. Dolayısı ile haberde iddia edilen rakamların tamamı asılsızdır, iftiradır.

İSKİ, bu iftiraya dayalı haber ve paylaşımlar için tüm hukuki haklarını kullanacaktır. “48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 adet kiralık makam aracı olduğu” iddiası tamamen asılsızdır. İddia kesinlikle doğru değildir. Bir kişiye birden fazla araç tahsisi yapılmış gibi gerçek dışı bir algı oluşturulmaya çalışılmış iftiradır.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul'un bütün mahallelerine 6 bin 249 otobüsü, 782 hattı, 15 garajı, 85 peronuyla 7 gün 24 saat hizmet veren güzide bir kurumdur. İstanbul geneline yayılmış toplu taşıma hizmetinin yürütüm, yönetim ve denetiminin sağlanması amacıyla hizmet aracı kullanılmakta olup bu araçların makam aracıymış gibi gösterilmesi belirli bir amaca hizmet eden açık ve net bir iftiradır.

Söz konusu araçların bir kısmı toplu taşıma hizmetinin denetiminde, bir kısmı trafik kazası, arıza ve hasar gibi nedenlerle acil müdahale hizmetinde, bir kısmı ise garaj, peron ve durak gibi hizmet alanlarının bakım onarım ve temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılmaktadır. Haberde iddia edilen “48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 adet kiralık makam aracı olduğu” ifadesi bir iftiradır. İETT'nin İstanbul genelinde; toplu taşıma hizmetinin denetimi, trafik kazası, arıza ve hasar gibi nedenlerle acil müdahale, garaj, peron ve durakların bakım onarım ve temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için kullandığı kiralık araçlar makam aracı olarak nitelendirilmiştir. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü iftiralara dayalı haber ve paylaşımlar için tüm hukuki haklarını kullanacaktır."