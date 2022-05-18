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İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 14. kez reddedildi

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 14. kez reddedildi
İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 14. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME'de oy çokluğuyla 14'üncü kez reddedildi.

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 14. kez reddedildi - Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 bin yeni taksi önerisini bir kez daha UKOME'nin gündemine getirdi. Öneri toplantıda oy çokluğuyla 14'üncü kez reddedildi. 5 bin yeni taksi ve 500 tanesi engelli erişimine özel olacak olan yeni taksi sistemi teklifi UKOME toplantısında 14'üncü kez reddedildi. Toplantı, Yenikapı Etkinlik Alanı Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplandı. Öte yandan İstanbul geneli çalışan taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi teklifinin alt komisyonda görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Deniz Zeybek - Emre Baba
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