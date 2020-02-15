İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İBB'nin fayton kararı faytoncu esnafını ikiye böldü

İBB'nin fayton kararı faytoncu esnafını ikiye böldü
İBB'nin fayton kararı faytoncu esnafını ikiye böldü

Adalar’daki fayton plakalarının ve faytona sürülen atların İBB tarafından satın alınması faytoncu esnafını ikiye böldü. İBB’ye fayton plakalarını satmaya karşı çıkan bazı faytoncular, Büyükada’da oturma eylemine başladı.

Adalar'da ruam hastalığı nedeniyle çok sayıda atın öldürülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tescilli fayton plakalarına 300 bin TL, at başına 4 bin TL ödeyerek faytonculardan satın almaya başlamıştı. Bazı faytoncuların bu karara karşı çıkmasının ardından faytoncu esnafı ikiye bölündü. Fayton ve atlarını İBB'ye satmayarak faytonlarını çalıştırmaya devam etmek isteyen faytoncular, Büyükada meydanında oturma eylemine başladı. Eylem yapan faytoncular İBB'nin kendilerine verdiği parayı kabul etmeyeceklerini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.