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İbo Show 9 yıl aradan sonra ekranlara geri döndü

İbo Show 9 yıl aradan sonra ekranlara geri döndü
İbo Show 9 yıl aradan sonra ekranlara geri döndü

İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekranlara geri döndü. İlk bölümde Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş ünlü sanatçının konukları oldu.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra ekranlara efsane şarkısı "Haydi Söyle" ile bomba gibi geri döndü. En son 14 Mart 2011'de İbo Show ile ekranlarda olan Tatlıses yayın sonrası çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı ve başından vurulmuştu. Uzun süren tedavinin ardından ayağa kalkan Tatlıses'in ekranlara ne zaman döneceği, dönüp dönmeyeceği gibi sorular hep merak konusu olmuştu ve hasret bugün son buldu. İlk bölümü yayınlanan İbo Show 2020'nin bölüm konukları Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer oldu. İbrahim Tatlıses'in söylediği "Haydi Söyle şarkısı'' sosyal medyada da büyük gündem oldu. 

 

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