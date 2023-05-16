İçişleri Bakanı Soylu: 'Rehavetle karşı karşıya kalmayacağız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarını partililerle değerlendirmek üzere AK Parti Esenler ve Bayrampaşa İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti. Bakan Soylu'ya Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, milletvekili, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

“Milletimizi sandığa davet edeceğiz”

28 Mayıs seçimlerinde vatandaşları oy kullanmaya davet edeceklerini söyleyen Bakan Soylu, “Şimdi yapacağımız var. Bu 12 , 13 gün içerisinde hep birlikte çalışacağız. Dokunmadık insan bırakmayacağız. Herkese bir demokrasi ve hukuk teşekkülü yapacağız. Rehavetle karşı karşıya kalmayacağız. Milletimizi sandığa davet edeceğiz. Memleketine çay hasadına giden, başka ekim ve biçim işleri için gidebilecek vatandaşlarımızın gidip gelmelerini temin edeceğiz ya da birkaç gün sonra gitmeleri hususunda istekte bulunacağız. Geçen seçimlerde toplam 356 seçim olayı yaşandı. Bu seçimlerde 321 seçim olayı yaşandı. Yani bütün Türkiye'de daha sakin ve mutedil bir seçim değişti. Bu vesileyle tüm siyasi organlara, milletimize ve özellikle güvenlik güçlerimize teşekkür ederim” dedi.

“Büyük bir başarının altına hep birlikte imza attınız”

Seçim başarısına vurgu yapan Bakan Soylu, “Önümüzdeki 5 yıl etrafımızdaki coğrafyada huzura yükseleceğiz. Etrafımızdaki coğrafyada güven yükselteceğiz. Türkiye'nin eğitim sistemi, sağlık sistemi, Türkiye'nin tam bağımsız enerji anlayışı, önümüzdeki 5 yılda en yüksek seviyelerde olacak. Bu da milletimizin refahıyla, milletimizin mutluluğuyla ve milletimizin huzuruyla sonuçlanacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem Türkiye hep etrafımızda hem de dünya emin olunca bunu birlikte sağlayacağız. Büyük bir başarının altına hep birlikte imza attınız. Çok çalıştınız, çok gayret gösterdiniz” şeklinde konuştu.

“Bir oy namustur”

Bayrampaşa ilçe başkanlığını ziyaret eden Bakan Soylu, “Şimdi sandıkları daha fazla tutacağız. Allah'ın izni ve hidayetiyle bütün avukatlarımızı seferber edeceğiz. Buradan tüm avukatlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Herkes sandıklarda olacak. Bir oy namustur. Kıymetli dava arkadaşlarım onun peşinde olacağız. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı evet en yüksek oyla seçmek bizim için ayrı bir kıymettir. Ayrı bir değerdir. Onun için hepinize, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ikinci bölgede yüzde 49,1 ile birinci çıktı. AK Parti ikinci bölgede birinci çıktı. Cumhur İttifakı ikinci bölgede birinci çıktı. Onun için şimdi daha yüksek bir noktaya taşımak bizim temel görevimizdir. Bütün arkadaşlarımız burada, milletvekillerimiz, milletvekili adaylarımız huzurunuzda seçilenleri tebrik ediyoruz Allah razı olsun” diye konuştu.

Davut Has - Furkan Duman

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