İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'nin kamu düzeninde en ufak bir sorun söz konusu değil'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir TV kanalında katıldığı programda korona virüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Dünyada yeni bir durumla karşı karşıyayız" diyen Bakan Soylu, "Bu durum karşısında şaşıran, dağılan, alt yapısı yetmeyen ülkeler var. Ortada bir belirsizlik var. Biz Türkiye olarak öncelikle dört ana mesele belirledik. Bir kamu düzeninin ayakta kalması, iki sağlık sisteminin ayakta kalması ve sürdürülebilir olması, üç üretim ve tedarik zincirinin aksamadan devam etmesi, dört sosyal izolasyon ve sosyal mesafe. Türkiye'nin kamu düzeninde en ufak bir sorun söz konusu değil. Attığımız adımlarla Türkiye kendi sürecini, kendi etkinliğini sürdürüyor" diye konuştu.

Türkiye'nin korona virüsü ile mücadelede sağlık sisteminde alt yapıyı en iyi şekilde yürüttüğünü söyleyen Soylu, "Amerika'yı görüyoruz, Avrupa'yı da görüyoruz. Oysa Türkiye bu meseleyle karşı karşıya kaldığından itibaren sağlık sisteminde alt yapıyı en iyi şekilde yürüyor. Türkiye sadece kendi tedarik zincirini yürütmüyor, dünyaya da ihracata devam ediyor" dedi.

"OHAL kesinlikle olmaz demem"

OHAL'le ilgili soruya da yanıt veren Soylu, "Yarın bu kesinlikle olmaz dememiz elbetteki mümkün değil. Mantıklı da olmaz. Önemli bir süreç yürütülmektedir. Biz ne Çin ne de İran değiliz. Hepsi yanı başımızda. 212 bin işletmemizi bir anda kapattık. 20 yaş altındakilerle ilgili zaten okullar tatil. Diğer tarım işçileri v.s ile ilgili bir istisna getirildi. Hareketlilik en düşük seviyeye indirildi. Gerek 20 yaş altı, gerek 65 yaş üstü istisnalar hariç bu sürece uyuyor" şeklinde konuştu.

Hareketliliği azaltmak için 31 şehre giriş çıkışları sınırlandırdıklarını hatırlatan Bakan Soylu, "İzinler kaymakamlık ve Alo 199'dan veriliyor. 2-13 Mart arası şehirler arası otobüs yolculuğu yüzde 99.9 düştü. Türkiye olarak attığımız tüm adımlarla vatandaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi kazanmak için ortaya koyduğumuz irade kesintisiz sürdürülmektedir" dedi.

20 yaş altı ve 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağına değinen Bakan Soylu, yasağa uymayanlara 780 liradan 3 bin 180 liraya kadar çıkan cezalar verildiğini, Kabahatler Kanununa göre ise 392 lira ceza verildiğini söyledi. Vatandaşların TCK'nın 195. maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile de karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Bakan Soylu, "Şuana kadar 65 yaş üzerine yaklaşık 6 bin 131 kişiye idari, 149 kişiye de adli ceza kesildi. 20 yaş altına 3 bin 102 kişiye idari, 102 kişiye de adli işlem gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan bin 825 kişiye ceza kesilmiş" dedi.

"Polis teşkilatımızda bir kaybımız var"

Emniyet teşkilatındaki korona virüs vakalarıyla ilgili Bakan Soylu, "Emniyet güçlerinde hastalığa yakalananlar var ama sürekli son dakika olarak gündeme getirmek istemiyoruz. Bu konuyla ilgili bir sayı gündeme getirdik. Bunlar yüksek sayılar değil. Polis teşkilatımızda bir kaybımız var. Ne geri gönderme merkezlerimizde ne de geçici barınma merkezlerimizde tek bir vaka yok" diye konuştu.

POMEM sınav sonuçlarının 15 güne kadar açıklanacağını ifade eden Soylu, "30 yaş sınırının 32'ye çıkması mümkün değil. Boy kısıtını düşürmemiz de mümkün değil. Birtakım sınırlandırmalar olmak zorunda" şeklinde konuştu.

"Terör örgütünde bizim bildiğimiz 38 koronalı var"

Terör örgütü PKK içinde 38 örgüt üyesinin korona virüsüne yakalandığını belirten Bakan Soylu, "Bütün güvenlik güçlerimiz hem içeride hem dışarıda 24 saat tetikte. Terörle mücadele konusunda en ufak bir gevşekliğimiz olmamalıdır. Şuanda hala da operasyonlarımız devam ediyor. Terörle mücadelede bambaşka bir seyir görecek milletimiz. Sürekli olarak senaryolarla hareket etmek zorundayız.

Etrafımızda birçok örgüt var. Özellikler siber suçlarla mücadelede geldiğimiz nokta ülkemizle gurur duyacak bir noktadadır. Türkiye'de olacak bir hesabı bizim bulamamamız mümkün değildir. Yüzün üzerinde ülkeye eğitim veriyoruz. Korona virüs öncesi Ankara'da hırsızlık oranı yüzde 2'ye, İstanbul'da yüzde 28'lere düşmüştü" dedi.