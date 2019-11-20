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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi.'

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

“DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkesine geri döndü.”

“Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir.”

“18 Temmuz 2018'den itibaren 2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır”

“Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür.”

“FETÖ kapsamında Kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261 bin 700 gözaltı, 91 bin 287 tutuklama gerçekleştirilmiştir.”

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