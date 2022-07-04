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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, “Eren Abluka-17” operasyonu çerçevesinde Şırnak’ta 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, “Eren Abluka-17” operasyonu çerçevesinde, Şırnak-Beytüşşebap kırsalında 2 terör örgütü mensubunun mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında, 04 Temmuz 2022 tarihinde, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH, Jandarma Komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ali Nargüner
 

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