İçişleri Bakanlığı normalleşme sürecinde merak edilen soruları cevapladı

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer verilen bilgilere göre, restoranlar açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunlu olacak.

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki dernek lokalleri de genelge ile kıraathane ve çay bahçeleri için öngörülen şartları sağlamak koşuluyla akşam 19.00'a kadar açık olacak. Sadece dernek üyelerine yüzde 50 kapasite şartına uygun şekilde hizmet verebilecek olan dernek lokallerinde kağıt, taş oyunlarının oynanmasına müsaade edilmeyecek.

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecek. Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerlerinin tüm illerde kapalı tutulmasına devam edilecek.

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri yüzde 50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecek. Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde bu iş yerleri kapalı kalmaya devam edecek.

Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşulu ile faaliyet gösterebilecek ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı kalmaya devam edecek.

Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlar şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izin alarak yapabilecek. Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşların şehirlerarası seyahatleri için izin almasına gerek kalmayacak. Ayrıca 20 yaş altı vatandaşlar, yanlarında veli bulunması halinde herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın izin almaya gerek olmadan şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş vatandaşlar, şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek. Çok yüksek risk grubundaki illerdeki 65 yaş ve üzerinde vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlar için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecek.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla cenazelere katılacak kişi sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacak. Tüm risk gruplarında taziye evlerinin kapalı tutulmasına devam edilecek ve evlerde veya başka yerlerde toplu taziye uygulamasına izin verilmeyecek.

Hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebilecekler. Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise bu yerler yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinler, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde bu iş yerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydıyla faaliyet gösterebilecek.

Dans, oyun vb. amaçlı olanlar başta olmak üzere canlı müzik konusunda kısıtlama getirilmiş olup, restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmeyecek.

Mevlüt İşli

