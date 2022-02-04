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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Operasyonlarda toplam 47 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Operasyonlarda toplam 47 terörist etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Operasyonlarda toplam 47 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: “Operasyonlarda 34’ü sağ, 13’ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 38’i PKK/KCK, 8’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur” dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın konuşmasından satır başları

“2022 Ocak ayında; kırsal alanda 5'i büyük, 14'ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 315 operasyon yapılmıştır.”

“Uyuşturucuyla mücadelede Ocak ayında gerçekleştirilen 18 bin 518 operasyonda 24 bin 202 kişi gözaltına alınmış, bin 627 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.”

“2022 yılı Ocak ayında, bin 928'i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 29 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalanmıştır.”

 “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir.”

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