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İçişleri Bakanlığı: 'Terör örgütü PKK mensubu 2 kişi daha ikna yoluyla teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı: 'Terör örgütü PKK mensubu 2 kişi daha ikna yoluyla teslim oldu'
İçişleri Bakanlığı: 'Terör örgütü PKK mensubu 2 kişi daha ikna yoluyla teslim oldu'

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK mensubu 2 kişinin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi” denildi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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